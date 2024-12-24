"Я считаю, что вся эта ситуация подогревается агентами. А по поводу интереса из Англии, только сравните: есть Угальде и есть норвежский форвард Эрлинг Холанд в "Манчестер Сити". Это же две большие разницы. Да, у Угальде сейчас получается много забивать, но ведь до этого у него совсем не шла игра. И в сборной Коста-Рики он тоже не делает ничего сверхъестественного. Мне кажется, что интерес к нему подогревают искусственно", - приводит слова Ловчева "РИА Новости".
Манфред Угальде выступает в составе московского "Спартака" с января 2024 года после того, как красно-белые договорились с нидерландским "Твенте" о выкупе коста-риканского нападающего за 13 млн евро. Контракт между форвардом и москвичами был заключен на срок до конца сезона-2027/28.
В текущем сезоне Угальде в составе "Спартака" в общей сложности принял участие в 22 официальных матчах, в которых ему удалось забить 16 голов, отдать 3 голевые передачи, получить 2 желтые карточки. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 15 млн евро.
Ловчев: Угальде в "Спартаке" и Холанд в "Манчестер Сити" - это же две большие разницы
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что английские клубы интересуются нападающим московского "Спартака" Манфредом Угальде.
Фото: ФК "Спартак"