"Когда Сергей переходил в "Локо", все ждали, что он станет одним из лидеров в атаке команды. Но пока мы этого все же не наблюдаем. Пиняев по-прежнему активен, точно не отбывает номер. В каждом матче старается, но я останусь при своем мнении: ему надо прибавлять", - приводит слова Кузьмичева "СЭ".
Сергей Пиняев перешел в московский "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в январе 2023 года. Сумма компенсации за переход вингера составила 2,6 млн евро. В сентябре 2024 года контракт между игроком и клубом было продлено до конца сезона-2027/28.
В текущем сезоне 20-летний футболист в составе "железнодорожников" принял участие в 24 официальных матчах, в которых он забил в ворота соперников 7 голов и отдал партнерам по команде 5 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сергея Пиняева в 8 млн евро.
Представитель Батракова: Пиняев не стал лидером атак "Локомотива" - ему надо прибавлять
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова, поделился своим мнением о хавбеке "железнодорожников" - Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"