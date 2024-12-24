"Есть ли в РПЛ игрок, который заново открыл себя в этом сезоне? Да, один из них — Андрей Мостовой. В этом сезоне он сильно прибавил, это нельзя не отметить. Андрей выделялся на фоне иностранцев "Зенита", что может сделать не каждый наш игрок", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
Андрей Мостовой является игроком петербургского "Зенита" с февраля 2019 года. Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на еще один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 млн евро.
В текущем сезоне Мостовой в составе "Зенита" принял участие в 22 официальных матчах, в которых еиу удалось забить 6 голов и отдать 3 голевые передачи.
Наумов: в этом сезоне сильно прибавил Мостовой - он выделялся на фоне иностранцев "Зенита"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, какой футболист в РПЛ заново открыл себя в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"