Матчи Скрыть

Петржела: "Зенит" может завалить иностранцев деньгами и забрать Угальде или Кордобу

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о возможной трансферной политике сине-бело-голубых зимой.
Фото: ФК "Зенит"
- Возможно, что "Зенит" будет массово скупать иностранцев, чтобы достичь желаемое в год столетия клуба?
- Да, они завалят деньгами. Мне это не нравится, мне хочется, чтобы в «Зените» играли русские ребята.

- Могут ли они забрать, например, Угальде у "Спартака" или Кордобу у "Краснодара", чтобы ослабить конкурентов?
- Да, может быть, почему нет? Они сделают всё, чтобы стать чемпионами.

Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге будет открыто с 23 января до 20 февраля 2025 года.

После 18-го тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит", набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице. Лидирующему "Краснодару" сине-бело-голубые уступают по дополнительным показателям. При этом в мае 2025 году "Зенит" будет отмечать 100 лет со дня основания футбольного клуба.

Источник: "ВсеПроСпорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится