- Возможно, что "Зенит" будет массово скупать иностранцев, чтобы достичь желаемое в год столетия клуба?
- Да, они завалят деньгами. Мне это не нравится, мне хочется, чтобы в «Зените» играли русские ребята.
- Могут ли они забрать, например, Угальде у "Спартака" или Кордобу у "Краснодара", чтобы ослабить конкурентов?
- Да, может быть, почему нет? Они сделают всё, чтобы стать чемпионами.
Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге будет открыто с 23 января до 20 февраля 2025 года.
После 18-го тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит", набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице. Лидирующему "Краснодару" сине-бело-голубые уступают по дополнительным показателям. При этом в мае 2025 году "Зенит" будет отмечать 100 лет со дня основания футбольного клуба.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Петржела: "Зенит" может завалить иностранцев деньгами и забрать Угальде или Кордобу
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о возможной трансферной политике сине-бело-голубых зимой.
Фото: ФК "Зенит"