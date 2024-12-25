- Не думаю, что Угальде покинет "Спартак" зимой. То, что он так много забил в первой части сезона, это заслуга самого Угальде и тренерского штаба. Команда играет и Угальде забивает - это говорит о хорошей работе тренера.
В каком чемпионате Угальде бы заиграл? Он довольно техничный футболист. Ему бы подошел чемпионат Испании, - передает слова Граната "РБ Спорт".
В текущем сезоне 22-летний форвард провел в РПЛ 18 матчей, в которых 15 раз поразил ворота соперников и сделал три ассиста на партнеров. Трудовой договор футболиста со "Спартаком" рассчитан до 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что столичный клуб ведет переговоры с футболистом о продлении соглашения с новой суммой отступных в контракте. Об интересе к нападающему сообщалось со стороны топ-клубов Англии.
"Спартак" в 18 матчах РПЛ одержал 11 побед и проиграл в трех матчах, четыре игры завершились вничью. "Спартак" с 37 очками в активе занимает третье место в РПЛ.
Гранат рассказал, какой чемпионат подходит для форварда "Спартака" Угальде
Бывший защитник "Динамо" и "Спартака" Владимир Гранат высказался о форварде красно-белых Манфреде Угальде.
Фото: Официальный сайт РПЛ