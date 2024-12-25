"Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился после успеха и всяких наград в прошлом сезоне. А планку надо держать. Нападающего в первую очередь определяют голы, и тут Уагальде, объективно, сейчас его превосходит. Но в лучшей своей форме Тюкавин не уступит", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. По итогам сезона-2023/2024 Тюкавин стал лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.
После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.
Канчельскис: Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился после успеха и всяких наград
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" высказался об уровне игры нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"