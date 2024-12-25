"Он всегда был немножко странноватый парень. Но, видимо, когда он покинул Россию, территорию стабильности и разума, и попал в европейское пространство, еще больше головой потек. Думаю, ничего от Абаскаля в этой команде нет, кроме неликвида", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".
Ранее Гильермо Абаскаль, который занимал должность главного тренера московского "Спартака" с июня 2022 года до апреля 2024 года, в интервью заявил, что нынешняя команда красно-белых была полностью укомплектована и создана его тренерским штабом.
В настоящее время главным тренером "Спартака" является сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством москвичи в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрали 37 очков, что на 2 очка меньше, чем у футбольного клуба "Краснодар" и петербургского "Зенита". Таким образом, сейчас "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Червиченко: в Европе Абаскаль головой потек - от него в "Спартаке" ничего, кроме неликвида, нет
Экс-владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал заявление бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что нынешнюю команду полностью создал его тренерский штаб.
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