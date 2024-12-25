"Это игрок, обладающий теми качествами, которых нам не хватало после ухода Артема Дзюбы: он хорошо цепляется за мяч, забивает. За последние 4-5 лет Соболев входит в список лучших бомбардиров Премьер-лиги. Плюс Александр россиянин. Потому и решили купить его. При этом он не прошел с нами сборы, у него был длительный период на старте сезона без игровой практики. Все это сказывается. Но мы не сомневаемся: Соболев поможет нам", - приводит слова Оливейры "РГ".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года. Сине-бело-голубые договорились с московским "Спартаком" о трансфере 27-летнего нападающего - сумма компенсации, по данным СМИ, составила 10 млн евро. Контракт между форвардом и клубом был заключен на срок до конца сезона-2026/27.
После перехода Соболев в составе новой команды в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых он забил в ворота соперников 2 гола и отдал партнерам по команде 1 голевую передачу.
"Он нам поможет". Тренер "Зенита" перечислил причины покупки Соболева у "Спартака"
Тренер петербургского "Зенита" Вильям Оливейра ответил на вопрос, зачем сине-бело-голубым нападающий Александр Соболев.
Фото: ФК "Зенит"