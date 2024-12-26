«Роша играет в основе, но я бы не назвал его каким-то незаменимым футболистом. Не думаю, что он ярче других выделяется среди защитников. Кем заменить Рошу? Это решать руководству ЦСКА. Я уверен, что там смогут придумать, кем его можно будет заменить. Можно присмотреться к молодежи, например. Лукин? Вполне хороший вариант, а почему нет? Но, повторюсь, решать руководству клуба. Там собраны настоящие профессионалы, они что-нибудь придумают», — цитирует Новикова "РБ Спорт".
Контракт Роши с ЦСКА действует до лета 2027 года. Игрок продлил его 15 августа 2024 года.
Недавно появилась информация об интересе к нему со стороны бразильского «Интернасьонала». Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.
29-летний бразильский футболист уже третий сезон выступает за московский клуб. За это время он сыграл в 87 матчах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он сыграл 14 матчей, выступая на позиции центрального защитника. Команда, которую тренирует Марко Николич, играет матчи в три центральных защитника. Бразильский футболист, выступающий за ЦСКА, занимает третье место среди центральных защитников своей команды по количеству сыгранных минут в РПЛ в этом сезоне.
Валерий Новиков: я бы не назвал Виллиана Рошу каким-то незаменимым футболистом
Советский футболист и экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился своим мнением о возможном уходе защитника Виллиана Роши из армейского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА