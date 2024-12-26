"Я бы в список лучших защитников РПЛ включил Бабича, а не Алипа. Если прошлый сезон Нурали отлично провел, то в нынешнем он действует с ошибками... Бабич прогрессирует от матча к матчу. Именно благодаря ему "Спартак" почти не пропускает", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
28-летний Срджан Бабич, играющий центрального защитника, присоединился к московскому "Спартаку" летом прошлого года, перейдя из испанской "Альмерии". Контракт игрока с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне футболист сборной Сербии провел за красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
"Спартак" пропустил в первой части нынешнего розыгрыша РПЛ 14 мячей. Меньше пропустили только "Зенит" и "Краснодар" (по 12 голов), лидирующие в чемпионате России.
Радимов: в список лучших защитников РПЛ включил бы Бабича. Благодаря ему "Спартак" почти не пропускает
Экс-хавбек "Зенита" Владислав Радимов отметил игру защитника "Спартака" Срджана Бабича в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"