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Радимов: благодаря Бабичу "Спартак" почти не пропускает

Экс-игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов заявил, что во многом благодаря защитнику "Спартака" Срджану Бабичу команду практически не пропускает в РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Я бы в список лучших защитников РПЛ включил Бабича, а не Алипа. Если прошлый сезон Нурали отлично провёл, то в нынешнем он действует с ошибками.

Бабич прогрессирует от матча к матчу. Именно благодаря ему "Спартак" почти не пропускает, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

Сербский защитник пополнил состав красно-белых летом 2023 года, перейдя из испанской "Альмерии". С того момента 28-летний защитник провел за "Спартак" 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу. Контракт Бабича с красно-белыми рассчитан до середины 2026 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.

В этом сезоне РПЛ Бабич выходил на поле в 17 матчах, забил два мяча и один раз ассистировал партнеру. Также защитник получил шесть желтых карточек.

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