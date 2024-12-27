"У нас футболисты очень любят поныть. Условно, сегодня они жалуются, что тренер не даёт шансов, а завтра, даже когда шансы появляются, они всё равно недовольны. Это такая наша система — надо поныть. Футболисты всегда идут к физиотерапевтам, массажистам, докторам, сидят у них в комнате и вечно жалуются: как тренер его не оценил, как он всё делает неправильно, что всё плохо", - приводит слова Слуцкого "Чемпионат" со ссылкой на подкаст "Ай Лов Зис Гейм".
Леонид Слуцкий с декабря 2023 года занимает пост главного тренера китайского футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа". Под его руководством команда в сезоне-2024 сумела выиграть Суперкубок Китая и завоевать серебряные медали чемпионата Китая. Ранее Слуцкий возглавлял сборную России, а также ФК "Москва", самарские "Крылья Советов", московский ЦСКА, английский "Халл Сити", нидерландский "Витес", казанский "Рубин".
В текущем сезоне чемпионата России по футболу после 18-го тура первое место занимает футбольный клуб "Краснодар" (39 очков), второе место - петербургский "Зенит" (39 очков), третье место - московский "Спартак" (37 очков).
Слуцкий: футболисты в России очень любят поныть. Это наша система - вечно жаловаться
Главный тренер китайского "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий рассказал о специфике игроков, которые принимают участие в чемпионате России по футболу.
Фото: ПФК ЦСКА