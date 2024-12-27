"Смотрится хорошо. Думаю, готов заявиться в РПЛ. Почему нет? У нас сейчас такой футбол, что, в принципе, можно вернуться. Он готов и тренировать, и играть. Саша в великолепной форме", — приводит слова Быстрова Sport24.
Александр Кержаков завершил карьеру профессионального футболиста в июле 2017 года. Нападающий в 2001-2017 гг. выступал в составе таких команд, как петербургский "Зенит", испанская "Севилья", московское "Динамо", швейцарский "Цюрих".
После завершения карьеры игрока Кержаков стал заниматься тренерской деятельностью. Он, в частности, возглавлял томскую "Томь", "Нижний Новгород", казахстанский "Кайрат", который пока что является последним местом его работы (он его покинул 3 сентября).
Быстров: в России сейчас такой футбол, что Кержаков может вернуться
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал о том, как дела у его бывшего партнера по "Зениту" Александра Кержакова, с которым он недавно встречался в Дубае.
Фото: ФК "Зенит"