- Лучшим футболистом первой части сезона назову Угальде. Он нападающий, ему не надо отбирать мячи, много двигаться. Его задача забивать, и он успешно с ней справился, - цитирует Кобелева "РБ Спорт".
Угальде, выступающий за красно-белых с января 2024 года, в этом сезоне РПЛ выходил на поле во всех 18 матчах, в которых ему удалось 15 раз поразить ворота соперников и дважды ассистировать партнерам.
Ранее в СМИ была информация, что 22-летним форвардом интересуются европейские клубы. Также в прессе сообщалось, что "Спартак" намерен продлить контракт с костариканцем и увеличить сумму отступных для зарубежных клубов.
Кобелев: Угальде - лучший футболист первой части РПЛ
Российский тренер Андрей Кобелев рассказал, какого футболиста считает лучшим в первой части сезона РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ