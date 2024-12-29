- Нет удивления, что Дзюба продолжает забивать и быть конкурентоспособным в РПЛ. Чему удивляться? Если человек забивал во всех командах, почему он не должен это делать в "Акроне"? Если ему не мешают травмы, он очень опасен для любого соперника и линии обороны, - цитирует Веретенникова "Чемпионат".
Также Веретенников добавил, что Дзюбе по силам побить рекорд Дмитрия Лоськова по голевым действиям в РПЛ.
36-летний Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в сентябре этого года, заключив с клубом трудовой договор до конца сезона. Футболист провел за "Акрон" 10 матчей в РПЛ, в которых ему удалось трижды поразить ворота соперников и столько же ассистировать партнерам.
"Акрон" в текущем сезоне набрал 22 очка и располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Веретенников: нет удивления, что Дзюба продолжает забивать и быть конкурентноспособным в РПЛ
Бывший футболист Олег Веретенников высказался о выступлении форварда "Акрона" Артема Дзюбы в текущем сезоне.
Фото: ФК "Акрон"