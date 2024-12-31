"Пожелаю российскому футболу в 2025 году вернуться на международную арену и быть там конкурентноспособными. А также меньше скандалов и судейских ошибок", - цитирует Веретенникова "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от южан на два очка.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.
Веретенников: пожелаю российскому футболу в 2025 году поменьше скандалов и судейских ошибок
Бывший российский футболист Олег Веретенников пожелал российскому футболу в 2025 году поменьше скандалов.
Фото: РИА Новости