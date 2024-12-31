- Этот сезон — финальный? Думаю, да, хватит. Там уже в тренерство или куда-то еще, может на стройку пойду (смеется) - цитирует 37-летнего футболиста "СЭ".
Глушаков пополнил состав "Химок" летом 2024 года. В РПЛ футболист провел за подмосковную команду восемь матчей, но не смог забить или ассистировать партнерам. Его трудовой договор с "Химками" рассчитан до лета 2025 году.
Глушаков за свою карьеру выступал за "Локомотив", "Спартак", "Ахмат" и ряд других клубов РПЛ. Со "Спартаком" полузащитник становился чемпионом России в 2017 года.
"Думаю, да, хватит". Глушаков сообщил, что этот сезон для него последний в карьере
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков сообщил, что текущий сезон является для него последним в профессиональной карьере.
Фото: ФК "Химки"