«Если нас не вернут на международную арену в 2025 году, нужно делать акцент на своих игроках. У нас не так много легионеров, но в «Динамо» и «Локомотиве» мы видим, как успешно работают их воспитанники. У «Спартака» отличная академия, поэтому хочется, чтобы и у нас появлялись свои звезды — новые Титовы. Важно развивать не только игроков, но и своих тренеров, специалистов», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».
Напомним, что Бояринцев за свою карьеру в «Спартаке» провёл 120 матчей, забил 15 голов и отдал 22 голевые передачи. В составе «Спартака» он четырежды становился серебряным призёром чемпионата России. Сейчас он занимает должность главного тренера волгоградского «Ротора».
«Спартак» сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего 2 очка.
Бояринцев: нужно делать акцент на своих игроках, хочется видеть в "Спартаке" новых Титовых
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев выразил надежду, что в 2025 году красно-белые активнее займутся развитием своих воспитанников.
Фото: ФК "Ротор"