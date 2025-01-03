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Бояринцев: "Спартак" выдал неплохую концовку, должен включиться в борьбу за чемпионство весной

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев высказался о шансах команды на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Поначалу нравилась игра "Локомотива" во главе с молодым лидером Батраковым, но на финише команда сдала, не было стабильности. Все команды на своих местах. "Спартак" выдал неплохую концовку, должен включиться в борьбу за чемпионство весной", - поделился Бояринцев.

Московский "Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на 3-м месте в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 37 набранных очков, что на 2 меньше, чем у лидирующих "Краснодара" и "Зенита". Московский "Локомотив" с 35-ю очками занимает в таблице РПЛ 5-е место, уступая "Динамо" по дополнительным показателям.

Сезон возобновится для "Спартака" 2-го марта домашним матчем против "Оренбурга" в рамках 19-го тура. "Зенит" в этом же туре примет на своем поле ЦСКА, а "Краснодар" дома сыграет с "Крыльями Советов".

Источник: "Матч ТВ"

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