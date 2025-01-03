"Лучшие в "Спартаке"? Это линия атаки и полузащиты. Игроки отлично взаимодействуют, играют и в прессинге, и в отборе, и в атаке - Умяров, Пруцев, Барко, Угальде, Бонгонда. Умяров стал играть более рационально, совершает минимум ошибок. Провел хорошую концовку чемпионата", - заявил Ещенко.
Московский "Спартак" завершил осеннюю часть РПЛ на 3-м месте в турнирной таблице с 37-ю очками. Отставание от "Краснодара" и "Зенита", возглавляющих чемпионскую гонку, составляет 2 очка. В 6-ти последних матчах РПЛ в 2024-м году подопечные Деяна Станковича одержали 6 побед, что позволило вплотную приблизиться к лидерам чемпионата.
Форвард "Спартака" Манфред Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ после 18-ти туров. В активе коста-риканца 15 забитых мячей. На счету ближайшего преследователя, полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, 10 голов. Аргентинец Эсекьель Барко в осенней части чемпионата отметился 8-ю голами.
Источник: "Матч ТВ"
Ещенко: лучшие в "Спартаке" - Умяров, Пруцев, Барко, Угальде и Бонгонда
Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко назвал лучших игроков команды по итогам первых 18-ти туров чемпионата России.
Фото: официальный сайт "Спартака"