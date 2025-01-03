"Александр - амбициозный человек. Не зря у него "Царь" кличка. Его слова про Абаскаля? Тут я не согласен. Он поработал в хороших клубах, поэтому так неправильно говорить. У него уже опыт работы в "Спартаке", и в Швейцарии он поработал, и в Испании. В любом случае, это большой опыт, в таких клубах не каждый может оказаться", - заявил Глушаков.
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июля 2022-го по апрель 2024-го года. Александр Мостовой неоднократно критиковал испанского специалиста, в частности, заявляя, что человек без опыта игры в футбол на высоком уровне не может быть успешным тренером.
После ухода из "Спартака" Гильермо Абаскаль вернулся в Испанию, где возглавил "Гранаду", выступающую в Сегунде. Из "Гранады" Абаскаль был уволен спустя 6 матчей и провел в клубе менее трех месяцев.
Источник: "СЭ"
Глушаков: не согласен со словами Мостового про Абаскаля. Он поработал в "Спартаке" и Швейцарии, это большой опыт
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выступил в заочный спорт с бывшим футболистом сборной России Александром Мостовым об испанце Гильермо Абаскале.
Фото: официальный сайт "Спартака"