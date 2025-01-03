"В 2025 году я жду, чтобы до последнего тура шла борьба за чемпионство и вообще во всей турнирной таблице. Когда команда задолго до конца обеспечивает себе победу, это не очень хорошо. Хочу, чтобы у "Зенита" были подходящие по уровню соперники", - приводит слова Ловчева Sport24.
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России - сине-бело-голубые одерживали победу в РПЛ шесть сезонов подряд. В текущем сезоне подопечные Сергея Семака за 18 матчей набрали 39 очков и расположились на второй строчке. "Зенит" уступает лидирующему "Краснодару" лишь по дополнительному показателю - результату личной встречи двух команд.
Ветеран "Спартака" Ловчев: хочу, чтобы у "Зенита" в РПЛ были подходящие по уровню соперники
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от второй части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"