"Он работал в больших европейских командах, и специфика нашего чемпионата никак не повлияет на его работу. Да и кто мне ответит, какая у нас специфика? Автобус? Оборонительный футбол? Они в коммуникации со Станковичем, они строят свою команду, свой футбол. Будут показывать свою игру, какая разница, что за специфика в РПЛ!? Это кем-то придуманные условности и рамки. Уверен, Кахигао со Станковичем слепят что-то интересное", - приводит слова Андреева Legalbet.
3 января московский "Спартак" объявил о назначении на пост спортивного директора футбольного клуба 55-летнего испанского специалиста Франсиса Кахигао. По информации СМИ, красно-белые заключили с менеджером контракт на срок до конца сезона-2026/27. Ранее Кахигао трудился скаутом в лондонском "Арсенале", техническим директором в сборной Чили и руководителем отдела по международным связям в стамбульском "Галатасарае".
"Спартак" с 37-ю очками ушёл на зимний перерыв третьим в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого места на 2 очка.
Дмитрий Андреев: кто мне ответит, какая специфика в РПЛ? Автобус? Оборонительный футбол?
Бывший спортивный директор футбольного клуба "Оренбург" Дмитрий Андреев высказался о назначении в московском "Спартаке" на аналогичную должность испанского специалиста Франсиса Кахигао.
Фото: ФК "Крылья Советов"