"Главное событие в российском футболе в 2024 году — это сумасшедшая интрига в РПЛ. Концовка прошлого сезона и всё, что происходит в этом. Самым скандальным событием назову ситуацию в "Химках", - приводит слова Колыванова "Чемпионат".
В декабре 2024 года главный инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов был отправлен судом до конца января под домашний арест по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что у подмосковного клуба имеются долги в общей сумме на 900 млн рублей.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" под руководством Франка Артиги, набрав 16 очков, занимают тринадцатое место в турнирной таблице.
Игорь Колыванов назвал самое скандальное событие 2024 года в российском футболе
Бывший главный тренер "Уфы" и московского "Торпедо" Игорь Колыванов подвёл итоги 2024 года в российском футболе.
Фото: ФК "Текстильщик"