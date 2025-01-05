"В России сейчас нет ни одного клуба, о котором мы могли бы сказать, что это нормальное капиталистическое предприятие. Мы шагнули из социализма в капитализм, а футбол у нас остался в социализме. У нас нет футбольной экономики. Поэтому клубы порой исчезают с арены. Вот сейчас, например, "Химки" могут исчезнуть… Почему? Потому что нет футбольной экономики. Нет экономики — нет экономической базы для клуба", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Действующим чемпионом России по футболу является петербургский "Зенит", который одерживает победу в Российской Премьер-Лиге шесть сезонов подряд. Сине-бело-голубые делят с московским "Спартаком" звание самой титулованной команды страны - оба клуба по десять раз становились чемпионами России.
В текущем сезоне после 18-ти туров лидерами турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги являются футбольный клуб "Краснодар" и петербургский "Зенит", которые набрали по 39 очков. На третьей строчке в настоящее время с 37-ю очками располагается московский "Спартак".
Наумов: страна шагнула в капитализм, а футбол в России остался в социализме
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался об экономической составляющей футбола в России.
Фото: ФК "Локомотив"