"Я только в 15 лет пришел в футбол. Меня мама не пускала на футбол, хотела, чтобы я учился на отлично в школе, чего?то добился в жизни. И в итоге разрешила заниматься футболом только в девятом классе при условии, что это не повлияет на оценки", - приводит слова Кафанова "Матч ТВ".
Виталий Кафанов родился в 1960 году в туркменском Ашхабаде, где дебютировал на профессиональном уровне в составе местной команды "Колхозчи". Кроме того, он выступал в составе саратовского "Сокола", свердловского "Уралмаша", алма-атинского "Кайрата", семейского "Елимая", ашхабадской "Нисы".
В течение своей карьеры вратарь стал трехкратным чемпионом Казахстана и однажды - чемпионом Туркменистана.
Тренер "Ростова" Кафанов рассказал, почему пришёл в футбол лишь в 15 лет
Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему пришёл в футбол лишь в 15 лет.
Фото: ФК "Ростов"