Сообщается, что 23-летним аргентинским нападающим интересуются бразильские клубы "Крузейро" и "Коринтианс", а также американские клубы "Шарлотт" и "Чикаго".
Ранее в СМИ появилась информация, что в приобретении Пабло Солари заинтересованы клубы Российской Премьер-Лиги - "Краснодар", московские "Спартак" и ЦСКА.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 7 млн евро. Его контракт с "Ривер Плейтом" рассчитан на срок до 31 декабря 2027 года.
Источник: Legalbet
СМИ: кроме "Спартака" и ЦСКА, Солари из "Ривер Плейта" интересуются клубы из Бразилии и США
По информации СМИ, Пабло Солари из "Ривер Плейта" находится в сфере интересов не только "Спартака", ЦСКА и "Краснодара", но и футбольных клубов из Бразилии и США.
Фото: FotoBaires