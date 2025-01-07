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СМИ: кроме "Спартака" и ЦСКА, Солари из "Ривер Плейта" интересуются клубы из Бразилии и США

По информации СМИ, Пабло Солари из "Ривер Плейта" находится в сфере интересов не только "Спартака", ЦСКА и "Краснодара", но и футбольных клубов из Бразилии и США.
Фото: FotoBaires
Сообщается, что 23-летним аргентинским нападающим интересуются бразильские клубы "Крузейро" и "Коринтианс", а также американские клубы "Шарлотт" и "Чикаго".

Ранее в СМИ появилась информация, что в приобретении Пабло Солари заинтересованы клубы Российской Премьер-Лиги - "Краснодар", московские "Спартак" и ЦСКА.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 7 млн евро. Его контракт с "Ривер Плейтом" рассчитан на срок до 31 декабря 2027 года.

Источник: Legalbet

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