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Агент Чернова поделился новостями о том, как идут переговоры со "Спартаком"

Агент защитника московского «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев сообщил, что игрок заинтересован в продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
«Перед Новым годом я общался с Олегом Малышевым, и мы пришли к тому, что после праздников встретимся и обсудим будущее Никиты. Плюс сейчас в «Спартаке» появился новый спортивный директор. Пока не знаю позицию «Спартака» насчет Чернова, но у футболиста есть желание остаться. В ближайшее время встретимся и все обсудим», — цитирует слова Кузьмичева "РБ Спорт".

Никита Чернов перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» зимой 2022 года за 110 тысяч евро. За три с половиной сезона в новой команде он провёл 76 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до конца 2026 года.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 2 миллиона евро. В текущем сезоне Никита сыграл за «Спартак» 5 матчей в Российской Премьер-Лиге и 2 матча в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Стоит отметить, что в начале сентября защитник получил перелом плюсневой кости, на восстановление после которого ушло три месяца. В последнем матче перед зимней паузой, против «Пари НН», футболист провёл на поле три минуты после возвращения в строй.

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