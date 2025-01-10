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Рахимич: ЦСКА в каждую линию нужен хороший футболист

Экс-хавбек ЦСКА Элвир Рахимич рассказал, какие линии нужно усилить клубу этой зимой.
Фото: ПФК ЦСКА
- Мне сложно сказать, какие позиции нужно усилить ЦСКА в зимнее трансферное окно. Я смотрел не все игры. Главный тренер и руководство клуба лучше знают, какие нужны трансферы и на какие позиции требуются игроки, чтобы быть конкурентными с "Зенитом", "Краснодаром" и "Спартаком". Наверное, если ЦСКА находится на таком месте в РПЛ, можно сказать, что в каждую линию нужен хороший футболист.

Московский ЦСКА финишировал на шестой строчке в турнирной таблице по итогам первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. Команда Марко Николича набрала 31 очко в 18 турах и отстает от призовой тройки на шесть очков. От лидирующего в чемпионате России "Краснодара" красно-синих отделяет на данный момент восемь баллов. Осенью "армейцы" одержали в РПЛ 9 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Весення часть сезона для ЦСКА начнется гостевых матчем против "Зенита". Игра 19-го тура первенства страны пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта.

Источник: "Чемпионат"

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