- Мне сложно сказать, какие позиции нужно усилить ЦСКА в зимнее трансферное окно. Я смотрел не все игры. Главный тренер и руководство клуба лучше знают, какие нужны трансферы и на какие позиции требуются игроки, чтобы быть конкурентными с "Зенитом", "Краснодаром" и "Спартаком". Наверное, если ЦСКА находится на таком месте в РПЛ, можно сказать, что в каждую линию нужен хороший футболист.
Московский ЦСКА финишировал на шестой строчке в турнирной таблице по итогам первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. Команда Марко Николича набрала 31 очко в 18 турах и отстает от призовой тройки на шесть очков. От лидирующего в чемпионате России "Краснодара" красно-синих отделяет на данный момент восемь баллов. Осенью "армейцы" одержали в РПЛ 9 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Весення часть сезона для ЦСКА начнется гостевых матчем против "Зенита". Игра 19-го тура первенства страны пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта.
Источник: "Чемпионат"
Рахимич: ЦСКА в каждую линию нужен хороший футболист
Экс-хавбек ЦСКА Элвир Рахимич рассказал, какие линии нужно усилить клубу этой зимой.
Фото: ПФК ЦСКА