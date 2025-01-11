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Быстров: если никого не сажают, значит, договорные матчи разрешены в России

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о договорных матчах в России.
Фото: ФК "Зенит"
"Недавно отстранили пацанов в молодежке "Пари НН" за ставки, и у меня возник вопрос – почему уголовные дела не возбудили на тех, кто их привлек к этому? Молодых пацанов дисквалифицировали, а людей, которые этот процесс запустили, не трогают… Если никого не сажают, значит, это разрешено в России. Для меня дико, когда молодых пацанов убирают, а организаторов не трогают", - приводит слова Быстрова "РБ Спорт".

Относительно того инцидента, о котором вспоминает Владимир Быстров, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 26 декабря 2024 годы наказал пятерых футболистов молодежной команды "Пари Нижний Новгород" за договорные матчи с грозненским "Ахматом" и московским ЦСКА. Так, один игрок был отстранен от любой футбольной деятельности пожизненно, трое - на 5 лет, и ещё один - на три года условно.

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