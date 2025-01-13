«Для нас это не стало неожиданностью, так как в этом сборе принимают участие арбитры, которых УЕФА планирует использовать в решающих стадиях еврокубков», — цитирует Каманцева "Чемпионат".
Ежегодно УЕФА проводит такие сборы зимой для подготовки арбитров, которые будут работать на ключевых матчах клубных турниров и сборных в оставшейся части сезона.
В последний раз Сергей Карасёв принимал участие в сборах судей УЕФА в осенний период 2023 года. Однако уже почти три года, как рефери не работает на матчах турниров УЕФА. Это решение было принято после введения санкций против Российского футбольного союза. До 2022 года Сергей Карасёв регулярно привлекался к судейству матчей под эгидой УЕФА. Например, он работал на финале Суперкубка УЕФА 2021 года, где встречались «Челси» и «Вильярреал».
В текущем сезоне 45-летний арбитр провёл 10 матчей в Мир РПЛ, показав 42 жёлтых и 2 красных карточки. Кроме того, он дважды работал на матчах Саудовской Про-Лиги и однажды — на Кубке России.
РФС прокомментировал отсутствие Карасёва на сборе судей УЕФА
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев прокомментировал ситуацию с отсутствием арбитра Сергея Карасёва в списке участников сбора судей УЕФА.
Фото: РПЛ