«Есть ли ощущение, что доработаем с Карпиным до конца сезона? Скорее всего, да. Но если честно, я не помню этих слов», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».
Ранее Карпин заявлял, что ему сложно продолжать работать при текущих условиях в «Ростове» и мысли о возможной отставке его часто посещают.
Под руководством Валерия Карпина «Ростов» находится на седьмой строчке таблицы в Российской Премьер-лиге, набрав 26 очков в первых 18 турах. В Кубке России команда дошла до 1/2 финала пути РПЛ, где ей предстоит сыграть с петербургским «Зенитом» 12 марта.
19 января «Ростов» проведёт свой первый товарищеский матч, встречаясь с «Родиной», которая выступает в первой лиге.
Следует отметить, что Валерий Карпин также занимает должность главного тренера сборной России.
Голенков рассказал о вероятности ухода Карпина с поста главного тренера "Ростова"
Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился своим мнением о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина из клуба.
Фото: ФК "Ростов"