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Билялетдинов: несмотря на рекорд, Дзюба не войдёт в ряд величайших российских игроков

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов высказался о возможности нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба побьет рекорд Кержакова. Два мяча за вторую часть сезона, чтобы побить достижение Кержакова, он забьёт даже в "Акроне". Но в ряд величайших российских игроков Дзюба, на мой взгляд, не войдёт. Это слишком громко сказано. Чтобы встать в ряд величайших нужно выиграть что-то значимое, без натяжки держать уровень. Для меня величайшие — это игроки ещё советской поры", — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

На данный момент на счету 36-летнего нападающего тольяттинского "Акрона" 232 гола, забитых в официальных матчах. При этом лучшим бомбардиром в истории российского футбола в настоящее время является Александр Кержаков, который завершил карьеру в 2017 году и имеет в своём активе 233 забитых гола.

В текущем сезоне Дзюба в составе "Акрона" принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 3 гола и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи.

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