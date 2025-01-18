"Деян Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды. Оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера. Станкович присоединится к команде позднее", - цитирует Зеленова "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
Напомним, что московский "Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Деян Станкович покинул сборы московского "Спартака"
Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович покинул зимние сборы команды.
Фото: ФК "Спартак"