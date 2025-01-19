"Действительно ли Энрике в ближайшее время пройдет медобследование для перехода в "Зенит"? Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу", - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось что петербургский "Зенит" достиг соглашения с "Ботафого" о трансфере крайнего форварда Луиса Энрике. Соглашение с футболистом будет подписано на 5 лет, а сумма перехода составит около 35 миллионов евро.
В прошлом году вингера сыграл за "Ботафого" 55 матчей, в которых записал в свой актив 12+6 по системе гол плюс пас. В составе бразильского клуба он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.
Медведев с иронией ответил на вопрос о медобследовании Энрике в "Зените"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб вингера "Ботафого" Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"