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ЦСКА к 20-летию победы в Кубке УЕФА 18 мая проведет гала-матч

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что у московского клуба запланировано серьезное празднование 20-летия завоевания Кубка УЕФА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Центральным событием станет гала-матч 18 мая, на котором мы ждем наших легендарных футболистов. Ну и что касается соперника - также работаем над тем, чтобы болельщики стали свидетелями яркого и настоящего футбольного праздника. Обо всех подробностях и деталях по мере их утверждения, конечно же, будем рассказывать нашим болельщикам", - приводит слова Брейдо "РИА Новости".

Московский профессиональный футбольный клуб ЦСКА по итогам сезона-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА (в настоящее время турнир известен как Лига Европы). В финальном матче, который прошёл 18 мая в португальском Лиссабоне, "армейцы" со счётом 3:1 обыграли местный "Спортинг". За москвичей в том матче отличились Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.

Та победа стала первым в истории российского футбола завоеванием еврокубок. В дальнейшем подобное удавалось лишь петербургскому "Зениту", который в 2008 году выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

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