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Панченко рассматривает предложения из Узбекистана и Казахстана, но ищет варианты из России

Нападающий Кирилл Панченко, расторгший контракт с «Химками», рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры, но отметил, что пока не принял окончательное решение по новому клубу.
Фото: ФК "Химки"
«Сейчас тренируюсь с «Динамо-2». Есть предложения из Узбекистана и Казахстана, но туда ехать далеко, совсем другой ритм жизни, хотя в финансовом плане они заманчивы. Пока ничего не отметаю. Есть варианты в Первой российской лиге, но эти клубы не ставят задач. Посещают ли мысли о завершении карьеры? Чувствую в себе силы, слежу за собой, хочется еще поиграть», — цитирует Панченко Metaratings.

В текущем сезоне Панченко провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге и 5 матчей в Кубке России, в которых отметился тремя результативными передачами. Этой зимой клуб вместе с игроком приняли решение расторгнуть контракт друг с другом. Текущая рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет около 100 тысяч евро.

На клубном уровне Панченко больше всего матчей провёл за «Мордовию» из Саранска. Также он выступал за такие команды, как «Динамо», ЦСКА, «Арсенал» Тула и другие.

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