"Мне ничего не известно о предложении ЦСКА в 8 миллионов", - цитирует агента "СЭ".
Ранее появилась информация, что московский ЦСКА предложил бразильскому "Фламенго" за Лоррана 8 миллионов евро. Однако это предложение было отклонено, так как российский клуб предлагал рассрочку до 2027 года, что не устроило бразильцев.
В 2024 году Лорран провел за бразильский "Фламенго" во всех турнирах 35 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2029 года.
Агент Лоррана высказался о возможном переходе полузащитника в ЦСКА
Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы полузащитника "Фламенго" Лоррана, высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Фото: O Globo