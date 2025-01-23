Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
ФКСБНе начат
Хоффенхайм
20:45
ТоттенхэмНе начат
Буде-Глимт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Порту
20:45
ОлимпиакосНе начат
Мальмё
20:45
ТвентеНе начат
АЗ Алкмар
20:45
РомаНе начат
Виктория П
20:45
АндерлехтНе начат
Фенербахче
20:45
ЛионНе начат
Айнтрахт
23:00
ФеренцварошНе начат
Эльфсборг
23:00
НиццаНе начат
РФШ
23:00
АяксНе начат
Юнион
23:00
БрагаНе начат
Лудогорец
23:00
МидтьюлландНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
РейнджерсНе начат
ПАОК
23:00
СлавияНе начат
Лацио
23:00
Реал СосьедадНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 0 3 0
ОрдабасыЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
Родина1 тайм

Агент Лоррана высказался о возможном переходе полузащитника в ЦСКА

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы полузащитника "Фламенго" Лоррана, высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Фото: O Globo
"Мне ничего не известно о предложении ЦСКА в 8 миллионов", - цитирует агента "СЭ".

Ранее появилась информация, что московский ЦСКА предложил бразильскому "Фламенго" за Лоррана 8 миллионов евро. Однако это предложение было отклонено, так как российский клуб предлагал рассрочку до 2027 года, что не устроило бразильцев.

В 2024 году Лорран провел за бразильский "Фламенго" во всех турнирах 35 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится