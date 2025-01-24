- Мы посчитали, что в "Пари НН" во второй части сезона у него было бы немного игрового времени, так как в зимнее трансферное окно мы усилились несколькими футболистами, и конкуренция в линии атаки резко возросла.
Зе Турбо, выступающий на позиции центрального нападающего, перебрался в "Пари НН" летом 2023 года из катарского клуба "Аль-Мархия". Контракт игрока с российским клубом был рассчитан до июня 2026 года. В составе нижегородцев форвард сборной Гвинеи-Бисау провел 47 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 7 голов и сделал одну голевую передачу.
Напомним, в среду, 22 января, "Пари НН" официально объявил об аренде, которая включает в себя право выкупа, Зе Турбо в кипрский АЕЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Спортдиректор "Пари НН": во второй части сезона у Зе Турбо было бы немного игрового времени
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов прокомментировал аренду нападающего Зе Турбо в АЕЛ.
Фото: ФК "Пари НН"