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Спортдиректор "Пари НН": во второй части сезона у Зе Турбо было бы немного игрового времени

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов прокомментировал аренду нападающего Зе Турбо в АЕЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
- Мы посчитали, что в "Пари НН" во второй части сезона у него было бы немного игрового времени, так как в зимнее трансферное окно мы усилились несколькими футболистами, и конкуренция в линии атаки резко возросла.

Зе Турбо, выступающий на позиции центрального нападающего, перебрался в "Пари НН" летом 2023 года из катарского клуба "Аль-Мархия". Контракт игрока с российским клубом был рассчитан до июня 2026 года. В составе нижегородцев форвард сборной Гвинеи-Бисау провел 47 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 7 голов и сделал одну голевую передачу.

Напомним, в среду, 22 января, "Пари НН" официально объявил об аренде, которая включает в себя право выкупа, Зе Турбо в кипрский АЕЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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