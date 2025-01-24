- Мне кажется, всегда непросто прощаться с людьми, которые много сделали для команды. К Клаудиньо и Артуру это точно относится. Клаудиньо помог завоевать несколько титулов, у Артура были очень важные победные голы по ходу прошлого сезона, не говоря уже о чемпионском мяче в прошлом сезоне.
Напомним, ранее на этой неделе "Зенит" объявил об уходе из клуба в "Ботафого" крайнего нападающего Артура, который стал частью сделки по трансферу вингера Луиса Энрике, последовавшего в обратном направлении. Также состав сине-бело-голубых покинул атакующий полузащитник Клаудиньо, перебравшийся в в катарский клуб "Аль-Садд".
Артур играл в Санкт-Петербурге с начала прошлого года. На его счету 7+6 по системе гол плюс пас в 36 матчах за "Зенит".
Клаудиньо выступал за российскую команду с лета 2021 года. Хавбек провел за петербуржцев 124 игры, забил 21 гол и отдал 31 ассист.
Источник: "Матч ТВ"
Соболев - о Клаудиньо и Артуре: всегда непросто прощаться с людьми, которые много сделали для команды
Форвард "Зенита" Александр Соболев прокомментировал уход из клуба полузащитника Клаудиньо и вингера Артура.
Фото: ФК "Зенит"