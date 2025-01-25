- Время идет, и только кажется, что "Спартак" недавно выиграл чемпионство, а уже прошло восемь лет. За такое время многое меняется: люди не молодеют, происходят трансферы. Остался только один Зобнин, который помнит, что такое спартаковский чемпионский дух.
Роман Зобнин, играющий на позиции центрального полузащитника, защищает цвета московского "Спартака" с 2016 года. 30-летний хавбек провел в составе красно-белых 260 матчей, в которых отличился 19 забитыми голами и записал на свой счет еще 19 голевых передач. С московской командой он выигрывал чемпионат России по итогам сезона 2016/2017, становился обладателем серебряных и дважды - бронзовых медалей РПЛ, а также поднимал над головой Кубок и Суперкубок России.
Источник: "Чемпионат"
Дьяков: остался только один Зобнин, который помнит, что такое спартаковский чемпионский дух
Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков поделился мыслями о шансах "Спартака" на чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"