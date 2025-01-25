Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
ИпсвичНе начат
Вулверхэмптон
18:00
АрсеналНе начат
Саутгемптон
18:00
НьюкаслНе начат
Борнмут
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
20:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
0 - 0 0 0
Бетис1 тайм
Атлетико
18:15
ВильярреалНе начат
Севилья
20:30
ЭспаньолНе начат
Вальядолид
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
БаварияНе начат
Боруссия Д
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
17:30
БайерНе начат
Майнц
17:30
ШтутгартНе начат
Аугсбург
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
БохумНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
17:00
АталантаНе начат
Наполи
20:00
ЮвентусНе начат
Эмполи
22:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
19:00
РеннНе начат
Страсбург
21:00
ЛилльНе начат
ПСЖ
23:05
РеймсНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 3 2 3
БорацЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
Чэнду Жунчэн2 тайм
Оренбург
17:00
Спартак КостромаНе начат
Рубин
17:00
Струга Трим-ЛумНе начат

Дьяков: остался только один Зобнин, который помнит, что такое спартаковский чемпионский дух

Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков поделился мыслями о шансах "Спартака" на чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Время идет, и только кажется, что "Спартак" недавно выиграл чемпионство, а уже прошло восемь лет. За такое время многое меняется: люди не молодеют, происходят трансферы. Остался только один Зобнин, который помнит, что такое спартаковский чемпионский дух.

Роман Зобнин, играющий на позиции центрального полузащитника, защищает цвета московского "Спартака" с 2016 года. 30-летний хавбек провел в составе красно-белых 260 матчей, в которых отличился 19 забитыми голами и записал на свой счет еще 19 голевых передач. С московской командой он выигрывал чемпионат России по итогам сезона 2016/2017, становился обладателем серебряных и дважды - бронзовых медалей РПЛ, а также поднимал над головой Кубок и Суперкубок России.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится