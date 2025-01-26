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Агент Солари: Пабло нравится идея перехода в "Спартак"

Ариэль Кипершмид, агент аргентинского вингера "Ривер Плейта" Пабло Солари, высказался о возможном переходе своего клиента в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
"Солари нравится идея перехода в "Спартак". Посмотрим, будут ли действия со стороны клуба", - приводит слова Кипершмида "Евро-Футбол.Ру".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" заинтересован в услугах аргентинского вингера "Ривер Плейта" Пабло Солари. Контракт игрока с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан на срок до 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 7 млн евро.

В сезоне-2024 Солари в общей сложности принял участие в 42 официальных матчах, в которых забил 10 голов, отдал 5 голевых передач, получил 4 желтые карточки.

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