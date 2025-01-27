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В "Херенвене" высказались о ситуации с оплатой долга ЦСКА за трансфер Эджуке

Директор по коммуникациям нидерландского "Херенвена" Марко Хершоп дал комментарий по поводу погашения задолженности московского ЦСКА за трансфер нигерийского футболиста Чидеры Эджуке.
Фото: ПФК ЦСКА
"Наш директор сообщил, что всё идёт хорошо. Мы ждём оплаты на счёт клуба. Надеемся прояснить этот вопрос, когда всё будет готово, но сейчас это всё, что я могу вам сказать", — приводит слова Хершопа "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший нападающий "армейского" клуба, ныне выступающий в составе мексиканской "Америки", Виктор Давила оплатил долг московского ЦСКА перед нидерландским"Херенвеном" за случившийся в августе 2020 года трансфер нигерийского вингера Чидера Эджуке, который в настоящее время выступает за испанскую "Севилью".

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