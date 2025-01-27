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Булыкин: не вижу ничего плохого, если Бителло останется в "Динамо"

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с игроком "Динамо" Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, в СМИ ранее была информация, что Бителло, не прибывший вовремя на сборы бело-голубых, хотел добиться увеличения зарплаты или перейти в другой клуб. Вчера, 26 января, бразилец присоединился к "Динамо" на сборе в Катаре.

- Если "Динамо" договорится с Бителло, а он проведёт сильную концовку чемпионата, ничего в этом плохого не вижу. Можно найти общий язык. Думаю, спортивный директор и руководство всё знают. Но если Бителло пойдёт на конфликт, от него можно не ждать хорошей игры, так ещё и атмосфера в клубе может пострадать, - передает слова Булыкина "Чемпионат".

Бителло выступает за "Динамо" с сентября 2023 года. В этом сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 15 матчах "Динамо" в РПЛ, в которых забил один гол и сделал девять результативных передач на партнеров.

Трудовой договор футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

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