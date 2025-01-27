Дьяков: не уверен, усилит ли Глебов "Динамо". 8 миллионов евро за него - космические деньги

- 8 млн - космические деньги. Но я не уверен, усилит ли он "Динамо". Понятно, что это капитан "Ростов" и игрок сборной России, но вольётся ли он в это "Динамо"? Конечно, для ростовчан 8 млн - очень приличные деньги. Клуб хорошо заработает и сможет купить ещё несколько Глебовых, - передает слова Дьякова "Чемпионат".
25-летний Глебов принадлежит "Ростову" с 2019 года. В общей сложности полузащитник провел за донскую команду 191 матч, в которых забил 12 мячей и сделал 17 голевых передач.
В этом сезоне Глебов провел за "Ростов" 23 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с "Ростовом" рассчитан до середины 2028 года, а трансферная стоимость Глебова оценивается в восемь миллионов евро.
"Ростов" в текущем сезоне набрал 26 очков и занимает седьмое место в таблице. В первом матче после зимнего перерыва коллектив Валерия Карпина на своем поле примет московское "Динамо", встреча пройдет 2 марта.