Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
20:30
ВеронаНе начат
Дженоа
22:45
МонцаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
3 - 2 3 2
АрдаЗавершен
Зенит
0 - 1 0 1
Ноа2 тайм

Дьяков: не уверен, усилит ли Глебов "Динамо". 8 миллионов евро за него - космические деньги

Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков поделился мнением о возможном переходе Данила Глебова в "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
- 8 млн - космические деньги. Но я не уверен, усилит ли он "Динамо". Понятно, что это капитан "Ростов" и игрок сборной России, но вольётся ли он в это "Динамо"? Конечно, для ростовчан 8 млн - очень приличные деньги. Клуб хорошо заработает и сможет купить ещё несколько Глебовых, - передает слова Дьякова "Чемпионат".

25-летний Глебов принадлежит "Ростову" с 2019 года. В общей сложности полузащитник провел за донскую команду 191 матч, в которых забил 12 мячей и сделал 17 голевых передач.

В этом сезоне Глебов провел за "Ростов" 23 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с "Ростовом" рассчитан до середины 2028 года, а трансферная стоимость Глебова оценивается в восемь миллионов евро.

"Ростов" в текущем сезоне набрал 26 очков и занимает седьмое место в таблице. В первом матче после зимнего перерыва коллектив Валерия Карпина на своем поле примет московское "Динамо", встреча пройдет 2 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится