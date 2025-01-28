При этом сообщается, что на данный момент никаких договорённостей между клубами нет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" заинтересован в услугах 23-летнего "железнодорожника". Его действующий контракт с московским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.
В текущем сезоне Сильянов принял участие в 24 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 жёлтые карточки.
Источник: Metaratings
Metaratings: Сильянов не против перехода из "Локомотива" в "Зенит"
По информации СМИ, защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов не возражает против своего перехода в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"