Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Тоттенхэм
23:00
ЭльфсборгНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ПАОКНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Лион
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ЛациоНе начат
Олимпиакос
23:00
КарабахНе начат
Ференцварош
23:00
АЗ АлкмарНе начат
Твенте
23:00
БешикташНе начат
Мидтьюлланд
23:00
ФенербахчеНе начат
Динамо Киев
23:00
РФШНе начат
Атлетик
23:00
Виктория ПНе начат
Рома
23:00
АйнтрахтНе начат
ФКСБ
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Андерлехт
23:00
ХоффенхаймНе начат
Рейнджерс
23:00
ЮнионНе начат
Ницца
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ПортуНе начат
Славия
23:00
МальмёНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Спартак
19:30
КраснодарНе начат

Гладилин: не сказал бы, что Угальде зависит от Барко. У "Спартака" все идёт от игры, поставленной Станковичем

Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о зависимости форварда красно-белых Манфреда Угальде от атакующего полузащитника команды Эсекьеля Барко.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Я бы не сказал, что Угальде зависит только от Барко. У "Спартака" сейчас вся линия атаки и средняя линия играет очень правильно. Поэтому в этом вопросе от одного конкретного игрока ничего не зависит. Все идёт от игры, поставленной Станковичем. Он нашёл подход и оптимальный состава. И сам Угальде начал реализовывать свои моменты, потому что почувствовал уверенность", - поделился Гладилин.

По итогам первой части сезона московский "Спартак" с 37 очками в 18 матчах занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от "Краснодара" и "Зенита" составляет два очка. Коста-риканский нападающий Манфред Угальде забил в первой части сезона 15 голов, что делает его лучшим бомбардиром чемпионата России.

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович возглавил команду перед стартом текущего сезона. Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко также присоединился к красно-белым летом 2024 года. В 17 матчах текущего сезона в активе Барко 8+6 по системе "гол+пас".

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится