"Я бы не сказал, что Угальде зависит только от Барко. У "Спартака" сейчас вся линия атаки и средняя линия играет очень правильно. Поэтому в этом вопросе от одного конкретного игрока ничего не зависит. Все идёт от игры, поставленной Станковичем. Он нашёл подход и оптимальный состава. И сам Угальде начал реализовывать свои моменты, потому что почувствовал уверенность", - поделился Гладилин.
По итогам первой части сезона московский "Спартак" с 37 очками в 18 матчах занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от "Краснодара" и "Зенита" составляет два очка. Коста-риканский нападающий Манфред Угальде забил в первой части сезона 15 голов, что делает его лучшим бомбардиром чемпионата России.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович возглавил команду перед стартом текущего сезона. Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко также присоединился к красно-белым летом 2024 года. В 17 матчах текущего сезона в активе Барко 8+6 по системе "гол+пас".
Источник: Legalbet
Гладилин: не сказал бы, что Угальде зависит от Барко. У "Спартака" все идёт от игры, поставленной Станковичем
Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о зависимости форварда красно-белых Манфреда Угальде от атакующего полузащитника команды Эсекьеля Барко.
Фото: официальный сайт "Спартака"