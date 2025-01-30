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Тарханов: Гинер — сильнейший руководитель в истории российского футбола!

Российский футбольный тренер Александр Тарханов высоко оценил работу президента ЦСКА Евгения Гинера, назвав его самым успешным управленцем в истории отечественного футбола.
Фото: ФК ЦСКА
«Евгений Гинер – сильнейший руководитель в истории российского футбола! Евгений Леннорович сделал ЦСКА одним из лучших клубов в России и Европе, выиграл Кубок УЕФА. При нем менеджмент был у армейцев очень сильный. Каких футболистов красно-синие привозили! А сейчас много стало ошибок», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

20 февраля 2001 года Гинер занял пост президента и владельца футбольного клуба ЦСКА. За годы его руководства команда добилась следующих трофеев: завоевала Кубок УЕФА, шесть раз становилась чемпионом России, восемь раз завоёвывала Кубок страны и семь раз — Суперкубок.

В апреле 2020 года основным владельцем ЦСКА стал ВЭБ.РФ. Гинер, сохранив за собой пост президента, занял должность заместителя председателя совета директоров клуба.

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