"Возможно, Малком недоволен самой жизнью там. Саудовская Аравия и Питер - это разные вещи. Там надо соблюдать много мусульманских правил, а в Питере больше раскрепощённости. Это же бразилец, они раскрепощённые, как и россияне. Не все могут играть в Саудовской Аравии. Там и алкоголь запрещён, да и ещё другие моменты", - поделился Тарханов.
Бразильский вингер Малком перебрался в выступающий в чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" из санкт-петербургского "Зенита" летом 2023 года. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация, что футболист хотел бы вернуться в российский клуб.
В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые уже подписали правого вингера. К команде присоединился бразилец Луис Энрике из "Ботафого". Сумма сделки составила 33 миллиона евро.
Источник: Legalbet
Тарханов: Малком хочет вернуться в "Зенит"? Там алкоголь запрещен, в Саудовской Аравии много мусульманских правил
Российский тренер Александр Тарханов предположил, почему бразильский вингер Малком хочет вернуться в "Зенит".
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