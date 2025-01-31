«Я считаю, что у «Спартака» играют очень качественные футболисты в атакующей линии: Угальде, Барко, Бонгонда и Медина. Это те игроки, которые определяют игру впереди, много забивая голы и отдавая передачи. Если говорить о нашем чемпионате, у «Спартака» уже топовая атакующая линия. Поэтому не знаю, нужно ли брать ещё одного футболиста в атаку. Возможно, Станковича кто-то не устраивает из нынешнего состава», — заявил Кечинов «Чемпионату».
«Спартак» занимает третье место по количеству забитых мячей в первой части Российской Премьер-Лиги, забив 36 мячей. Лидируют «Зенит» и «Динамо», у которых по 37 голов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договоренности о переходе вингера Пабло Солари из аргентинского клуба «Ривер Плейт».
Кечинов: "Спартак" уже имеет топовое нападение, нужно ли брать ещё одного футболиста в атаку?
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение по поводу возможного трансфера нападающего Пабло Солари из аргентинского «Ривер Плейт» в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"