Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
22:45
ЛансНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Химки
1 - 0 1 0
Черноморец1 тайм
Рубин
17:00
ТорпедоНе начат
Ахмат
17:00
СептемвриНе начат
Крылья Советов
17:00
ЧерноморецНе начат
Химки
17:30
СКА-ХабаровскНе начат
ЦСКА
19:30
РостовНе начат

Кечинов: "Спартак" уже имеет топовое нападение, нужно ли брать ещё одного футболиста в атаку?

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение по поводу возможного трансфера нападающего Пабло Солари из аргентинского «Ривер Плейт» в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
«Я считаю, что у «Спартака» играют очень качественные футболисты в атакующей линии: Угальде, Барко, Бонгонда и Медина. Это те игроки, которые определяют игру впереди, много забивая голы и отдавая передачи. Если говорить о нашем чемпионате, у «Спартака» уже топовая атакующая линия. Поэтому не знаю, нужно ли брать ещё одного футболиста в атаку. Возможно, Станковича кто-то не устраивает из нынешнего состава», — заявил Кечинов «Чемпионату».

«Спартак» занимает третье место по количеству забитых мячей в первой части Российской Премьер-Лиги, забив 36 мячей. Лидируют «Зенит» и «Динамо», у которых по 37 голов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договоренности о переходе вингера Пабло Солари из аргентинского клуба «Ривер Плейт».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится